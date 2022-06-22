Наемник из США раскрыл тайну британского спецназа на Украине

Отряд специального назначения Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвует в боях на Украине на стороне ВСУ. Об этом рассказал наемник из США, который в данный момент также находится на Украине. Журналист Сет Харп опубликовал переписку с ним на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Американский наемник рассказал о многочисленных проблемах украинских войск, которые возникают из-за плохой координации и управления. Он упомянул об инциденте с британским снайпером.

«Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS, который выдвигался на позицию, но был убит украинским БТР, так как никто не предупредил экипаж об этом передвижении», — написал наемник.

Он также заявил, что Украина не сможет победить, если будет продолжать вести бои и использовать свои активы так, как она делает это сейчас. Наемник подчеркнул, что это «абсолютная трата времени».