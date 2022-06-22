Наемник из США раскрыл тайну британского спецназа на Украине

Отряд специального назначения Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвует в боях на Украине на стороне ВСУ. Об этом рассказал наемник из США, который в данный момент также находится на Украине. Журналист Сет Харп опубликовал переписку с ним на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.
Американский наемник рассказал о многочисленных проблемах украинских войск, которые возникают из-за плохой координации и управления. Он упомянул об инциденте с британским снайпером.
«Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS, который выдвигался на позицию, но был убит украинским БТР, так как никто не предупредил экипаж об этом передвижении», — написал наемник.
Он также заявил, что Украина не сможет победить, если будет продолжать вести бои и использовать свои активы так, как она делает это сейчас. Наемник подчеркнул, что это «абсолютная трата времени».
Ранее сотрудник российских силовых структур рассказал РИА Новости, что во Львовскую область забросили два десятка специалистов из Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области разведки, участвуют в контртеррористических операциях и прямых вооруженных столкновениях.