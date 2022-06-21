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29 минут назад

Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе

Lenta.ruиещё 6

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, чтобы разместить поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Фото: ТАССТАСС

По словам генерал-полковника, подразделения украинской территориальной обороны расположились в поликлинике №29 на улице Академика Заболотного, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО.

«При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сказал Мизинцев.

Накануне Мизинцев заявил, что Украина инсценировала удар по медучреждению в Одессе для обвинения Москвы. Кроме того, ВСУ сняли видео об этом.

«11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными Силами», — заявил представитель МиноМинобороны России.

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