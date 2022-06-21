ВСУ разместили огневые точки в больницах Одессы, Авдеевки и Славянска

Украинская сторона использует здания медицинских учреждений, чтобы разместить в них тяжелое вооружение, в частности в поликлинике Одессы разместились подразделения теробороны, рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
«В городской поликлинике Одессы № 29 (ул. Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По его словам, ВСУ оборудовали огневые и снайперские точки в центральной городской больнице Авдеевки, заминировав подходы к больнице, не сообщив об этом населению.
«Кроме того, в Славянске Донецкой народной республики на территориях психоневрологического интерната (ул. Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (ул. Свободы) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО», – добавил он.
Мирным населением противник прикрывается как живым щитом с целью обвинить ВС России в нарушении гуманитарных норм, отметил генерал.