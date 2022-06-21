ВСУ разместили огневые точки в больницах Одессы, Авдеевки и Славянска

«В городской поликлинике Одессы № 29 (ул. Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале ведомства.