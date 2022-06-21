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30 минут назад

Госдеп подтвердил гибель американского наемника на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Смерть американского гражданина Стивена Забельски на Украине официально подтверждена госдепартаментом США, внешнеполитическое ведомство призвало сограждан не посещать эту страну.

Госдеп подтвердил гибель американского наемника на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку», – сказал представитель госдепа РИА «Новости».

Из уважения к семье госдеп не намерен раскрывать дополнительные подробности произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что Забельски погиб при участии в военных действиях на Украине, он подорвался на мине.

Также наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию.

Армия,В мире,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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