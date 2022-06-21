Госдеп подтвердил гибель американского наемника на Украине

Смерть американского гражданина Стивена Забельски на Украине официально подтверждена госдепартаментом США, внешнеполитическое ведомство призвало сограждан не посещать эту страну.

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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку», – сказал представитель госдепа РИА «Новости».

Из уважения к семье госдеп не намерен раскрывать дополнительные подробности произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что Забельски погиб при участии в военных действиях на Украине, он подорвался на мине.

Также наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.