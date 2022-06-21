Глава минобороны Украины объявил о получении немецких гаубиц

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 поставлены на Украину. Об этом во вторник сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.
"У нас пополнение. Первые Panzerhaubitze 2000. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Как уточнил министр, это уже шестой вид артиллерии 155 калибра, который получила Украина.
Panzerhaubitze 2000 поступила на вооружение бундесвера в 1998 году. Скорострельность орудия - до 10 выстрелов в минуту при дальности поражения цели стандартными боеприпасами 30-35 км, ракетными снарядами - 50-60 км.