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23 минуты назад

Глава Минобороны Украины сообщил о первой поставке немецких самоходных гаубиц

ТАССиещё 2

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 поставлены на Украину. Об этом во вторник сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Глава минобороны Украины объявил о получении немецких гаубиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас пополнение. Первые Panzerhaubitze 2000. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как уточнил министр, это уже шестой вид артиллерии 155 калибра, который получила Украина.

Panzerhaubitze 2000 поступила на вооружение бундесвера в 1998 году. Скорострельность орудия - до 10 выстрелов в минуту при дальности поражения цели стандартными боеприпасами 30-35 км, ракетными снарядами - 50-60 км.

Армия,В мире,Алексей Резников,
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