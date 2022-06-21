Глава минобороны Украины объявил о получении немецких гаубиц

"У нас пополнение. Первые Panzerhaubitze 2000. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).