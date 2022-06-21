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1 час назад

ЭФЭ: Словения отправила Украине 35 югославских боевых машин пехоты

BFM.RUиещё 1

Словения отправила Украине 35 боевых машин пехоты М-80, которые были произведены в Югославии почти 40 лет незад. Об этом сообщает во вторник агентство ЭФЭ, передает «Интерфакс-АВН». Местные СМИ отмечают, что эти поставки были согласованы с США, Словения вместо этих боевых машин получит средства для закупки нового вооружения.

Словения передала Украине 35 БМП
Фото: ВикипедияВикипедия

Министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что в дальнейшем его страна продолжит оказывать помощь украинским военным, однако упор уже будет делать на такие аспекты, как разминирование, подготовка военнослужащих.

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