Словения передала Украине 35 БМП

Словения отправила Украине 35 боевых машин пехоты М-80, которые были произведены в Югославии почти 40 лет незад. Об этом сообщает во вторник агентство ЭФЭ, передает «Интерфакс-АВН». Местные СМИ отмечают, что эти поставки были согласованы с США, Словения вместо этих боевых машин получит средства для закупки нового вооружения.