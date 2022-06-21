Кадыров посочувствовал украинским военнослужащим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил видеообращение военных к президенту Украины и заметил, что они уже «морально сдались».

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По словам руководителя российского региона, военнослужащие, записавшие видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, находятся в Северске и понимают, что «кольцо может замкнуться прямо на них».

«В обращении они утверждают, что «держат оборону в самой горячей точке». И это они еще реального запаха пороха не чуяли. Представьте, как бы они заговорили, если бы столкнулись с нашими вежливыми людьми в реальном открытом бою», - заметил он.

Кадыров также подчеркнул, что бойцы ВСУ просят провести ротацию, жалуются на командование и грозятся уйти с позиций, и «отчасти в этой ситуации они правы».

«Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно», - констатировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».