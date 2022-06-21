Минобороны России показало уничтожение гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров, которые были поставлены на Украину из США и стран Европы. Видео военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 21 июня.

В министерстве рассказали, что координаты расположения американской техники были установлены подразделениями разведки с помощью беспилотников. Удар по выявленным огневым позициям врага был нанесен российской артиллерией.

«В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены», — рассказали в Минобороны.

Всего за сутки российская артиллерия уничтожила 15 гаубиц М-777 иностранного производства, добавили в ведомстве.