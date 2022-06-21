«Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее. Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», - заявил президент.