Президент РФ Владимир Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с выпускниками высших военных вузов в Кремле Путин рассказал об успешных испытаниях «Сармата».
Он подчеркнул, что российские армия и флот совершенствуются во всех сегментах.
«Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее. Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», - заявил президент.
20 апреля Минобороны сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома Плесецк
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже заявил, что одна ракета «Сармат» способна уничтожить половину берега «непонравившегося» континента.
Путин говорил, что аналогов «Сармату» «в мире нет и еще долго не будет».