В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
17 минут назад

Путин назвал сроки первого боевого дежурства «Сармата»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с выпускниками высших военных вузов в Кремле Путин рассказал об успешных испытаниях «Сармата».

Он подчеркнул, что российские армия и флот совершенствуются во всех сегментах.

«Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее. Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», - заявил президент.

20 апреля Минобороны сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома Плесецк

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже заявил, что одна ракета «Сармат» способна уничтожить половину берега «непонравившегося» континента.

В Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной

Путин говорил, что аналогов «Сармату» «в мире нет и еще долго не будет».

Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители