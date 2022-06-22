В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
31 минуту назад

В России появится новый завод по производству вездеходов

Motor.ruиещё 3

На территории Тувы может появиться новое автосборочное предприятие — завод по производству вездеходов. На официальном сайте правительства республики говорится, что власти заинтересовались предложением компании «Русские вездеходы Пластун» построить завод по производству универсальной платформы на гусеничном ходу. На ее базе можно строить машины повышенной проходимости для разных целей — сейчас в арсенале компании есть шесть различных моделей «Пластун».

В России появится новый завод по производству вездеходов
Фото: motor.rumotor.ru

На постройку завода полного цикла будет потрачено около 260 миллионов рублей. Если власти республики смогут предоставить необходимую инфраструктуру для стройки и работы, то предприятие будет запущено в 2023 году и создаст около 150 рабочих мест. С инвестором уже заключено соглашение о намерениях по реализации проекта.

ООО «Русские вездеходы Пластун» было создано в 2021 году группой специалистов из казахстанского завода «Азия авто» в Усть-Каменогорске. Их разработка — универсальная платформа на гусеничном ходу для вездеходов. Сейчас компания производит шесть видов «Пластунов» для различных целей и с разным уровнем оснащения: машины используют егеря, охотники, спасатели, пожарные и полярники.

Вездеходы комплектуются 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил (148 Нм) в сочетании с пятиступенчатой коробкой передач и способны преодолевать уклоны до 40 градусов. Расчетная снаряженная масса составляет 2360 килограммов, полная — 2960 килограммов.

Максимальная скорость не превышает 40 километров в час, а в салоне с отопителем и кондиционером умещается до восьми человек (до шести в варианте «Лайт»). На сайтах объявлений за новые «Пластуны» просят около 8-10 миллионов рублей.

Ранее на YouTube появилось видео с суровых испытаний российского вездехода «Шерп» в США. Машину, предназначенную для езды по болотистой местности, решили протестировать крутыми скалами пустыни Мохаве, справиться с которыми вездеходу удалось не с первой попытки.

Армия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители