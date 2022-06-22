В России появится новый завод по производству вездеходов

На территории Тувы может появиться новое автосборочное предприятие — завод по производству вездеходов. На официальном сайте правительства республики говорится, что власти заинтересовались предложением компании «Русские вездеходы Пластун» построить завод по производству универсальной платформы на гусеничном ходу. На ее базе можно строить машины повышенной проходимости для разных целей — сейчас в арсенале компании есть шесть различных моделей «Пластун».

Фото: motor.ru motor.ru

На постройку завода полного цикла будет потрачено около 260 миллионов рублей. Если власти республики смогут предоставить необходимую инфраструктуру для стройки и работы, то предприятие будет запущено в 2023 году и создаст около 150 рабочих мест. С инвестором уже заключено соглашение о намерениях по реализации проекта.

ООО «Русские вездеходы Пластун» было создано в 2021 году группой специалистов из казахстанского завода «Азия авто» в Усть-Каменогорске. Их разработка — универсальная платформа на гусеничном ходу для вездеходов. Сейчас компания производит шесть видов «Пластунов» для различных целей и с разным уровнем оснащения: машины используют егеря, охотники, спасатели, пожарные и полярники.

Вездеходы комплектуются 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил (148 Нм) в сочетании с пятиступенчатой коробкой передач и способны преодолевать уклоны до 40 градусов. Расчетная снаряженная масса составляет 2360 килограммов, полная — 2960 килограммов.

Максимальная скорость не превышает 40 километров в час, а в салоне с отопителем и кондиционером умещается до восьми человек (до шести в варианте «Лайт»). На сайтах объявлений за новые «Пластуны» просят около 8-10 миллионов рублей.