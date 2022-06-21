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28 минут назад

Германия раскрыла список готового к отправке на Украину оружия

Елена Прошина

Власти Германии официально озвучили, какое именно вооружение намерены предоставить Украине. Правительство впервые опубликовало список оружия и план дальнейших поставок. Об этом сообщает ТАСС.

Германия раскрыла список готового к отправке на Украину оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Германия официально сообщила о готовности передать Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-Т, а также три реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения. Кроме того, Киев получит 22 грузовика, 80 пикапов Toyota, а также боеприпасы.

«Правительство ФРГ приняло решение изменить порядок публикации военной помощи в соответствии с практикой наших близких союзников, например, США. С сегодняшнего дня на сайте будет доступен обзор военной помощи, предоставленной Германией Украине», - сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Всего в списке уже поставленных Украине вооружений и материалов - 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вооружения из Германии, отправленные Украине в качестве военной помощи, прибудут в страну 22 июня. Он уточнил, что Берлин поставит Киеву семь гаубиц.

Кроме того, Украина также ожидает поставки 30 ЗСУ Gepard: 15 единиц до конца июля, еще 15 — до конца августа. При этом он подчеркнул, что обещания канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить Киеву военной помощи на 2 млрд евро — «только заявление».

Армия,Штеффен Хебештрайт,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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