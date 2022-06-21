Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство

Новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент Владимир Путин на встрече выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.
В своей речи перед выпускниками он отдает дань традициям российских воинов, вспоминает подвиги как легендарных полководцев и солдат прошлого и современности, передает ТАСС.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что вероятно, противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.