Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство

Новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент Владимир Путин на встрече выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

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В своей речи перед выпускниками он отдает дань традициям российских воинов, вспоминает подвиги как легендарных полководцев и солдат прошлого и современности, передает ТАСС.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.