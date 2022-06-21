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8 минут назад

Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент Владимир Путин на встрече выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей речи перед выпускниками он отдает дань традициям российских воинов, вспоминает подвиги как легендарных полководцев и солдат прошлого и современности, передает ТАСС.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.

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Он также заявил, что вероятно, противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.

Армия,Владимир Путин,РВСН,
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