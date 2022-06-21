Иностранный гражданин погиб на Украине

22-летний гражданин Испании родом из Майорки погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Пока не известно, был ли он убит на поле боя, пишет издание Europa Press.

Предполагается, что мужчина погиб 18 июня. Посольство Испании в курсе произошедшего, теперь оно занимается этим вопросом и находится в постоянном контакте с семьей погибшего. Тело испанца доставят на родину в ближайшие дни.