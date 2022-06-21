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10 минут назад

Гражданин Испании погиб на Украине

Lenta.ru

22-летний гражданин Испании родом из Майорки погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Пока не известно, был ли он убит на поле боя, пишет издание Europa Press.

Иностранный гражданин погиб на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предполагается, что мужчина погиб 18 июня. Посольство Испании в курсе произошедшего, теперь оно занимается этим вопросом и находится в постоянном контакте с семьей погибшего. Тело испанца доставят на родину в ближайшие дни.

Ранее также стало известно, что на Украине погиб американский наемник Стивен Забельски. Как сообщает газета The Washington Post, это произошло 15 июня. Информацию о смерти Забельски на Украине подтвердили и в Госдепартаменте. В The Washington Post рассказали, что, по непроверенной информации, наемник был ветераном Армии США и подорвался на мине.

Армия,Госдеп США,
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