Береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям. На кадрах, распространенных Министерством обороны РФ во вторник, виден последовательный пуск двух ракет комплекса в ночное время.
"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - говорится в комментарии ведомства.
Отмечается, что расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям.