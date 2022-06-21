Береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям. На кадрах, распространенных Министерством обороны РФ во вторник, виден последовательный пуск двух ракет комплекса в ночное время.