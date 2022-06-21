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26 минут назад

Минобороны показало пуск высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям ВСУ

ТАССиещё 1

Береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям. На кадрах, распространенных Министерством обороны РФ во вторник, виден последовательный пуск двух ракет комплекса в ночное время.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - говорится в комментарии ведомства.

Отмечается, что расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям.

Армия,Видео,Минобороны России,
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