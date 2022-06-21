"Сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный", - сообщили в министерстве.