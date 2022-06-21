Киевский режим предпринял очередную попытку захватить остров Змеиный 20 июня, но российские средства ПВО уничтожили все средства поражения противника. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", - сказали в военном ведомстве.
Там подчеркнули, что российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" - все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены.
"Сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный", - сообщили в министерстве.