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1 час назад

Средства ПВО России отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

ТАССиещё 6

Киевский режим предпринял очередную попытку захватить остров Змеиный 20 июня, но российские средства ПВО уничтожили все средства поражения противника. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", - сказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" - все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены.

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"Сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный", - сообщили в министерстве.

Армия,Видео,Минобороны России,НАТО,
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