Турцию призвали к решительному шагу против НАТО

Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в НАТО, заявил журналист Мехмет Али Гуллер в своей статье для газеты Cumhuriyet.

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Автор материала заявил, что единственным аргументом в пользу участия в блоке является право вето в составе Североатлантического альянса. Он призвал Анкару закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для Соединенных Штатов и стать частью Большого евразийского партнерства.

«Турция должна разорвать связи с НАТО», — написал он.

По словам обозревателя, выход из НАТО будет означать переход Турции к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в «новый мир» через ШОС и БРИКС.

Гуллер уверен, что выход страны из альянса не только лишит США возможности контролировать политику Турции, а также помешает планам Вашингтона. По его словам, в таком случае американские власти откажутся от идеи по превращению Черного моря в «озеро НАТО».