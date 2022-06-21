«Херсонская область — это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим Зеленского. Боевой дух украинской армии подорван», — заявил он.