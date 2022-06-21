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37 минут назад

Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион

Елена Прошина

Любые попытки прорыва армии Украины в Херсонскую область сродни самоубийству, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Ударной силы у украинской армии уже нет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Херсонская область — это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим Зеленского. Боевой дух украинской армии подорван», — заявил он.

Стремоусов отметил, что в настоящее время ситуация в Херсонской области спокойная. Подчеркивается, что жители разобрались в сложившейся ситуации и уже не поддаются влиянию пропаганды Киева.

В ходе спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль. Области объявили о планах стать субъектами РФ.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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