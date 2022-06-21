Любые попытки прорыва армии Украины в Херсонскую область сродни самоубийству, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
«Херсонская область — это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим Зеленского. Боевой дух украинской армии подорван», — заявил он.
Стремоусов отметил, что в настоящее время ситуация в Херсонской области спокойная. Подчеркивается, что жители разобрались в сложившейся ситуации и уже не поддаются влиянию пропаганды Киева.
В ходе спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль. Области объявили о планах стать субъектами РФ.