Украинские боевики под Донецком пожаловались на нехватку боеприпасов

"На заставе на востоке Украины сложены десятки и десятки минометных снарядов. Но командующий отрядом Михаил Стребеж, известный под псевдонимом Гайдук, сетовал, что, если его бойцы попадут под интенсивный артиллерийский обстрел, их тайника хватит в лучшем случае на около четырех часов ответного огня", - сообщает издание.