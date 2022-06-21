Украинские боевики под Донецком пожаловались на нехватку боеприпасов

Бойцы украинских нацбатов, которые ведут боевые действия на востоке Украины, пожаловались ирландским журналистам, что боеприпасов у них хватит "в лучшем случае на четыре часа ответного огня". Об этом пишет The Irish Independent.
"На заставе на востоке Украины сложены десятки и десятки минометных снарядов. Но командующий отрядом Михаил Стребеж, известный под псевдонимом Гайдук, сетовал, что, если его бойцы попадут под интенсивный артиллерийский обстрел, их тайника хватит в лучшем случае на около четырех часов ответного огня", - сообщает издание.
Журналисты отмечает, что боевики фиксируют расход боеприпасов, "используя дверь, как бухгалтерскую книгу".
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города в очередной раз оказались под массированными обстрелами Вооруженных сил Украины. В микрорайоне Азотный в результате попадания боеприпасов начался сильный пожар, жителей призвали перейти в укрытия.
Из-за интенсивных обстрелов Донецка временно приостановлено движение трамвайного маршрута N10 на участке рынок "Раздольный" — микрорайон "Восточный". Кроме того, в Пролетарском районе зафиксирован обрыв контактной сети, в настоящее время на месте работают оперативные службы.