Ббоевые катера Ирана опасно приблизились к судам США в Персидском заливе

Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции подошли на близкое расстояние к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

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Катера при этом передвигались на «опасно высокой скорости». Американский патрульный корабль USS Sirocco вместе с высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива. В этот момент навстречу им начали двигаться три иранских катера.

Они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение. Ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего корабли ВМС США запустили предупредительную сигнальную ракету. Инцидент продолжался около часа.