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39 минут назад

WP: иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе

Елена Прошина

Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции подошли на близкое расстояние к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Ббоевые катера Ирана опасно приблизились к судам США в Персидском заливе
Фото: ReutersReuters

Катера при этом передвигались на «опасно высокой скорости». Американский патрульный корабль USS Sirocco вместе с высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива. В этот момент навстречу им начали двигаться три иранских катера.

Они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение. Ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего корабли ВМС США запустили предупредительную сигнальную ракету. Инцидент продолжался около часа.

Как сообщил представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино, действия Ирана «не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море» и могли спровоцировать боевое столкновение.

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