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5 минут назад

Посол ЛНР сообщил о выходе с территории завода "Азот" около 20 гражданских

Елена Прошина

Около 20 мирных жителей самостоятельно покинули территорию завода «Азот» в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале посол республики в России Родион Мирошник.

Стало известно о выходе около 20 гражданских с завода "Азот"
Фото: ReutersReuters

«По мере продвижения союзных сил по территории "Азота", из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками», — заявил дипломат.

Отмечается, что люди находятся в безопасности. Однако выход гражданских лиц с завода осложняется постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии.

Напомним, переговоры о возможной сдаче в плен боевиков на комбинате «Азот» продолжают с Вооруженными силами Украины представители Луганской Народной Республики. Об этом ранее заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предположительным подсчетам, на заводе находятся до тысячи украинских националистов.

Армия,Родион Мирошник,Леонид Пасечник,
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