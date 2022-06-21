Стало известно о выходе около 20 гражданских с завода "Азот"

Около 20 мирных жителей самостоятельно покинули территорию завода «Азот» в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале посол республики в России Родион Мирошник.

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«По мере продвижения союзных сил по территории "Азота", из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками», — заявил дипломат.

Отмечается, что люди находятся в безопасности. Однако выход гражданских лиц с завода осложняется постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии.

Напомним, переговоры о возможной сдаче в плен боевиков на комбинате «Азот» продолжают с Вооруженными силами Украины представители Луганской Народной Республики. Об этом ранее заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.