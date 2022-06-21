ВСУ обстреляли ЛНР ракетами комплекса «Точка-У»

Украинские военные обстреляли территорию Луганской Донецкой Республики ракетами комплекса «Точка-У». Зафиксирован один удар по Зимогорью в 19:50 (мск) и один удар по Стаханову в 20:17 (мск).

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Сообщается, что ракеты выпустили с направления Артёмовки.