Посол ЛНР заявил об активном продвижении союзных сил в сторону Лисичанска

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что союзные войска активно продвигаются в сторону Лисичанска.
"Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе", - рассказал Мирошник.
По его словам, 20 июня были нанесены удары по району Лисичанского НПЗ, где находились "достаточно крупные" скопления живой силы и техники украинских формирований.
"Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может", - добавил он.
Ранее он рассказал, что в Лисичанске находится от пяти до семи тысяч украинских силовиков. В середине июня Украина попросила организовать гуманитарный коридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината "Азот".
Однако представители российской стороны ответили, что не смогут выполнить эту просьбу из-за взорванного моста. По разным оценкам, на территории предприятия могут находиться от 500 до 800 гражданских лиц, часть из которых, возможно, начали покидать территорию завода 11 июня.