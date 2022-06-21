В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Посол ЛНР в России заявил об активном продвижении союзных сил в сторону Лисичанска

Газета.Ruиещё 3

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что союзные войска активно продвигаются в сторону Лисичанска.

Посол ЛНР заявил об активном продвижении союзных сил в сторону Лисичанска
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе", - рассказал Мирошник.

По его словам, 20 июня были нанесены удары по району Лисичанского НПЗ, где находились "достаточно крупные" скопления живой силы и техники украинских формирований.

"Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может", - добавил он.

Ранее он рассказал, что в Лисичанске находится от пяти до семи тысяч украинских силовиков. В середине июня Украина попросила организовать гуманитарный коридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината "Азот".

Однако представители российской стороны ответили, что не смогут выполнить эту просьбу из-за взорванного моста. По разным оценкам, на территории предприятия могут находиться от 500 до 800 гражданских лиц, часть из которых, возможно, начали покидать территорию завода 11 июня.

Армия,Родион Мирошник,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители