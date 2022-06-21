Посол ЛНР заявил об активном продвижении союзных сил в сторону Лисичанска

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что союзные войска активно продвигаются в сторону Лисичанска.

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"Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе", - рассказал Мирошник.

По его словам, 20 июня были нанесены удары по району Лисичанского НПЗ, где находились "достаточно крупные" скопления живой силы и техники украинских формирований.

"Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может", - добавил он.

Ранее он рассказал, что в Лисичанске находится от пяти до семи тысяч украинских силовиков. В середине июня Украина попросила организовать гуманитарный коридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината "Азот".