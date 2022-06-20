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38 минут назад

Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации

Lenta.ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. Его слова в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» передает Telegram-канал «На видео видно».

Арестович рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации
Фото: ReutersReuters

По словам Арестовича, за все время Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 10 тысяч солдат убитыми. Еще 30 тысяч ранены, добавил он.

16 июня глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек.

Армия,Давид Арахамия,Алексей Арестович,Дмитрий Гордон,
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