Арестович рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. Его слова в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» передает Telegram-канал «На видео видно».

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По словам Арестовича, за все время Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 10 тысяч солдат убитыми. Еще 30 тысяч ранены, добавил он.