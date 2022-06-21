ВСУ начали применять немецкие артиллерийские установки

По словам министра, теперь украинские артиллеристы «устроят жару на поле боя». Также Резников поблагодарил главу немецкого оборонного ведомства Кристину Ламбрехт за поддержку Киева .

Ранее правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также план дальнейших поставок. Всего в перечне уже поставленных стране вооружений и материалов — 38 позиций, в запланированных — 25.