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25 минут назад

ВСУ начали применять немецкие артиллерийские установки

Lenta.ruиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять немецкие 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.

ВСУ начали применять немецкие артиллерийские установки
Фото: WikipediaWikipedia

По словам министра, теперь украинские артиллеристы «устроят жару на поле боя». Также Резников поблагодарил главу немецкого оборонного ведомства Кристину Ламбрехт за поддержку Киева.

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Ранее правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также план дальнейших поставок. Всего в перечне уже поставленных стране вооружений и материалов — 38 позиций, в запланированных — 25.

Армия,Кристина Ламбрехт,Алексей Резников,
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