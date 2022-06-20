По его словам, все, что Запад отправляет на Украину, будет уничтожено или захвачено. Американский разведчик отметил, что стоимость поставок оружия на Украину составляет миллиарды долларов. Он призвал американцев из города Флинт в штате Мичиган, которые сталкиваются с проблемами с водоснабжением, спросить у властей, почему они тратят деньги не на их проблемы. Средства, выделенные на поддержку Киева, правительство США могло бы направить на решение внутренних проблем, но теперь они затеряются на Украине, резюмировал бывший офицер разведки.