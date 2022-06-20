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1 час назад

Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине

Lenta.ruиещё 3

Западное вооружение, поставляемое на Украину, будет уничтожено российскими вооруженными силами. Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.

Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, все, что Запад отправляет на Украину, будет уничтожено или захвачено. Американский разведчик отметил, что стоимость поставок оружия на Украину составляет миллиарды долларов. Он призвал американцев из города Флинт в штате Мичиган, которые сталкиваются с проблемами с водоснабжением, спросить у властей, почему они тратят деньги не на их проблемы. Средства, выделенные на поддержку Киева, правительство США могло бы направить на решение внутренних проблем, но теперь они затеряются на Украине, резюмировал бывший офицер разведки.

Ранее американские законодатели предложили выделить Украине 450 миллионов долларов, перечислить которые нужно будет в течение 2023 фискального года (истекает 1 октября 2023 года). Соответствующий проект опубликован на сайте Комитета палаты представителей США по вооруженным силам. Авторы проекта также предлагают расширить число оружия, которое могут передать Киеву, и ограничить сотрудничество с Москвой в военной сфере.

Армия,В мире,Скотт Риттер,
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