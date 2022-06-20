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50 минут назад

Атомные подлодки Северного флота провели учения в Баренцевом море

RT на русском

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота «Смоленск» и «Северодвинск» провели учения в Баренцевом море. Они выполнили тренировочные стрельбы ракетами «Калибр» и «Гранит».

Атомные подлодки Севфлота провели учения в Баренцевом море
Фото: globallookpress.com © MOD Russiagloballookpress.com © MOD Russia

Об этом пишет ФАН со ссылкой на Минобороны России.

АПЛ нанесли удары по учебным целям с расстояния около 200 км.

«Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит», — отмечается в сообщении.

В тренировке были задействованы атомные подлодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и «Смоленск» проекта 949А «Антей».

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на полигоне в Хабаровском крае снайперы прошли горную подготовку, оттачивая свои навыки по спуску со склонов при помощи альпинистского снаряжения.

Армия,Минобороны России,
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