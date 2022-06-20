Вооруженные силы Украины могут уже использовать полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) для обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
"Дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что одиночные разрывы в том же самом Кубышевском районе, отличаются по мощности в большую сторону. Пока что это непроверенная информация, есть подозрения о том, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал он в эфире Первого канала.
"Мощность такого взрыва будет действительно повышена по сравнению с привычными нам [артиллерийскими снарядами калибра] 122 мм и 155 мм", - уточнил он.
Газета Politico на прошлой неделе со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что США рассматривают возможность поставить Украине в рамках очередного пакета военной помощи еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Издание подчеркивает, что США уже занимаются отправкой четырех РСЗО HIMARS и высокоточных боеприпасов, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. При этом, если Белый дом одобрит такую инициативу, количество поставляемых Украине РСЗО планируется увеличить вдвое. При этом окончательного решения о поставке четырех дополнительных РСЗО в рамках следующего пакета помощи Киеву пока не принято, американское руководство намерено "исходить из первоочередных потребностей" украинских военных.