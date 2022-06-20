В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
33 минуты назад

В ДНР заявили, что украинские войска могут уже применять американские РСЗО HIMARS

ТАСС

Вооруженные силы Украины могут уже использовать полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) для обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

"Дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что одиночные разрывы в том же самом Кубышевском районе, отличаются по мощности в большую сторону. Пока что это непроверенная информация, есть подозрения о том, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал он в эфире Первого канала.

"Мощность такого взрыва будет действительно повышена по сравнению с привычными нам [артиллерийскими снарядами калибра] 122 мм и 155 мм", - уточнил он.

Politico: Пентагон собирается отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS

Газета Politico на прошлой неделе со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что США рассматривают возможность поставить Украине в рамках очередного пакета военной помощи еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Издание подчеркивает, что США уже занимаются отправкой четырех РСЗО HIMARS и высокоточных боеприпасов, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. При этом, если Белый дом одобрит такую инициативу, количество поставляемых Украине РСЗО планируется увеличить вдвое. При этом окончательного решения о поставке четырех дополнительных РСЗО в рамках следующего пакета помощи Киеву пока не принято, американское руководство намерено "исходить из первоочередных потребностей" украинских военных.

Армия,Видео,Пентагон,Первый канал,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители