"Дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что одиночные разрывы в том же самом Кубышевском районе, отличаются по мощности в большую сторону. Пока что это непроверенная информация, есть подозрения о том, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал он в эфире Первого канала.