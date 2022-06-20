Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин во вторник выступит в Кремле перед выпускниками высших военно-учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также завтра запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.

Год назад традиционная встреча прошла в Георгиевском зале Кремля, на нее были приглашены 400 лучших выпускников 18 высших учебных заведений.