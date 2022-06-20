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33 минуты назад

Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

ТК «Звезда»иещё 1

Президент России Владимир Путин во вторник выступит в Кремле перед выпускниками высших военно-учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также завтра запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.

Год назад традиционная встреча прошла в Георгиевском зале Кремля, на нее были приглашены 400 лучших выпускников 18 высших учебных заведений.

На ежегодном приеме присутствовали выпускники высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Армия,Владимир Путин,Росгвардия,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ФСБ,
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