Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в понедельник, 20 июня.
В ведомстве пояснили, что в рамках выполнения спецоперации расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.
Ранее Минобороны показало кадры работы высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине.