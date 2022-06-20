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24 минуты назад

Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Lenta.ru

Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в понедельник, 20 июня.

В ведомстве пояснили, что в рамках выполнения спецоперации расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

МО РФ показало кадры уничтожения укреплений ВСУ из РСЗО "Ураган" с фугасными снарядами

Ранее Минобороны показало кадры работы высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине.

Армия,Видео,Минобороны России,
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