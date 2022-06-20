Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в понедельник, 20 июня.

В ведомстве пояснили, что в рамках выполнения спецоперации расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.