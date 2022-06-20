В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
52 минуты назад

В Израиле заявили, что страна совместно с США создает "ближневосточный альянс ПВО"

ТАССиещё 3

Израиль и США занимаются созданием "ближневосточного альянса противовоздушной обороны", который уже позволил сорвать попытки Ирана угрожать странам региона. Об этом заявил в понедельник министр обороны еврейского государства Бени Ганц, выступая на заседании комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

Израиль заявил о создании с США "ближневосточного альянса ПВО"
Фото: ТАССТАСС

"Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе. [Запланированный на 13-14 июля] визит президента [США Джо] Байдена поддержит этот процесс", - приводит слова Ганца пресс-служба Минобороны.

Видео дня

По его словам, речь идет о противодействии Ирану в том, что касается использования беспилотных летательных аппаратов, а также ракетного оружия, в том числе крылатых ракет.

Израильский министр добавил, что этот проект реализуется в рамках тесного взаимодействия с Соединенными Штатами в оборонной сфере. "В течение последнего года я занимался совместно со своими партнерами в Пентагоне и администрации США масштабной программой, которая укрепит сотрудничество между Израилем и государствами региона. Я надеюсь, что мы сделаем еще один шаг вперед в этом плане во время важного визита президента Байдена", - сказал Ганц.

Хозяин Белого дома совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами.

Визит Байдена в Израиль состоится 13-14 июля. Как сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства, его примет премьер-министр Нафтали Беннет.

Ответ на случай возможной атаки на израильтян

Ганц также заявил, что отдал распоряжение подготовить мощный ответ на случай возможной атаки на израильских граждан, находящихся за пределами еврейского государства. "Перед лицом угрозы Ирана совершить атаку [на израильских граждан в Турции] я дал указание оборонным службам готовить мощный ответ. В нашем распоряжении есть целый ряд возможностей, любое причинение вреда израильским гражданам приведет нас к использованию этих средств", - заявил Ганц, слова которого привела пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Глава Минобороны также в очередной раз призвал сограждан, находящихся за пределами страны, проявлять бдительность и прислушиваться к указаниям властей еврейского государства. "Я призываю израильских граждан следовать инструкциям оборонных ведомств", - подчеркнул Ганц.

13 июня Контртеррористическое бюро при Совете по национальной безопасности (СНБ) еврейского государства повысило до четвертого - самого высокого - уровня предупреждение в отношении поездок в Стамбул "в свете растущих намерений Ирана атаковать израильтян в Турции" и призвало израильтян покинуть этот город при первой возможности. В конце мая СНБ Израиля рекомендовал гражданам еврейского государства воздержаться от поездок в Турцию и страны, граничащие с Ираном. В бюро тогда отметили, что, "по данным служб безопасности, предупреждение связано с реальной угрозой для израильтян в Турции".

Армия,Администрация США,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители