Израиль заявил о создании с США "ближневосточного альянса ПВО"

Израиль и США занимаются созданием "ближневосточного альянса противовоздушной обороны", который уже позволил сорвать попытки Ирана угрожать странам региона. Об этом заявил в понедельник министр обороны еврейского государства Бени Ганц, выступая на заседании комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

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"Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе. [Запланированный на 13-14 июля] визит президента [США Джо] Байдена поддержит этот процесс", - приводит слова Ганца пресс-служба Минобороны.

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По его словам, речь идет о противодействии Ирану в том, что касается использования беспилотных летательных аппаратов, а также ракетного оружия, в том числе крылатых ракет.

Израильский министр добавил, что этот проект реализуется в рамках тесного взаимодействия с Соединенными Штатами в оборонной сфере. "В течение последнего года я занимался совместно со своими партнерами в Пентагоне и администрации США масштабной программой, которая укрепит сотрудничество между Израилем и государствами региона. Я надеюсь, что мы сделаем еще один шаг вперед в этом плане во время важного визита президента Байдена", - сказал Ганц.

Хозяин Белого дома совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами.

Визит Байдена в Израиль состоится 13-14 июля. Как сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства, его примет премьер-министр Нафтали Беннет.

Ответ на случай возможной атаки на израильтян

Ганц также заявил, что отдал распоряжение подготовить мощный ответ на случай возможной атаки на израильских граждан, находящихся за пределами еврейского государства. "Перед лицом угрозы Ирана совершить атаку [на израильских граждан в Турции] я дал указание оборонным службам готовить мощный ответ. В нашем распоряжении есть целый ряд возможностей, любое причинение вреда израильским гражданам приведет нас к использованию этих средств", - заявил Ганц, слова которого привела пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Глава Минобороны также в очередной раз призвал сограждан, находящихся за пределами страны, проявлять бдительность и прислушиваться к указаниям властей еврейского государства. "Я призываю израильских граждан следовать инструкциям оборонных ведомств", - подчеркнул Ганц.