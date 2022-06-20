Израиль заявил о создании с США "ближневосточного альянса ПВО"

Израиль и США занимаются созданием "ближневосточного альянса противовоздушной обороны", который уже позволил сорвать попытки Ирана угрожать странам региона. Об этом заявил в понедельник министр обороны еврейского государства Бени Ганц, выступая на заседании комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.
"Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе. [Запланированный на 13-14 июля] визит президента [США Джо] Байдена поддержит этот процесс", - приводит слова Ганца пресс-служба Минобороны.
По его словам, речь идет о противодействии Ирану в том, что касается использования беспилотных летательных аппаратов, а также ракетного оружия, в том числе крылатых ракет.
Израильский министр добавил, что этот проект реализуется в рамках тесного взаимодействия с Соединенными Штатами в оборонной сфере. "В течение последнего года я занимался совместно со своими партнерами в Пентагоне и администрации США масштабной программой, которая укрепит сотрудничество между Израилем и государствами региона. Я надеюсь, что мы сделаем еще один шаг вперед в этом плане во время важного визита президента Байдена", - сказал Ганц.
Хозяин Белого дома совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами.
Визит Байдена в Израиль состоится 13-14 июля. Как сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства, его примет премьер-министр Нафтали Беннет.
Ганц также заявил, что отдал распоряжение подготовить мощный ответ на случай возможной атаки на израильских граждан, находящихся за пределами еврейского государства. "Перед лицом угрозы Ирана совершить атаку [на израильских граждан в Турции] я дал указание оборонным службам готовить мощный ответ. В нашем распоряжении есть целый ряд возможностей, любое причинение вреда израильским гражданам приведет нас к использованию этих средств", - заявил Ганц, слова которого привела пресс-служба Минобороны еврейского государства.
Глава Минобороны также в очередной раз призвал сограждан, находящихся за пределами страны, проявлять бдительность и прислушиваться к указаниям властей еврейского государства. "Я призываю израильских граждан следовать инструкциям оборонных ведомств", - подчеркнул Ганц.
13 июня Контртеррористическое бюро при Совете по национальной безопасности (СНБ) еврейского государства повысило до четвертого - самого высокого - уровня предупреждение в отношении поездок в Стамбул "в свете растущих намерений Ирана атаковать израильтян в Турции" и призвало израильтян покинуть этот город при первой возможности. В конце мая СНБ Израиля рекомендовал гражданам еврейского государства воздержаться от поездок в Турцию и страны, граничащие с Ираном. В бюро тогда отметили, что, "по данным служб безопасности, предупреждение связано с реальной угрозой для израильтян в Турции".