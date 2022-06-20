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57 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о привлечении сил ОДКБ к спецоперации

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не рассматривал вопрос о возможном привлечении сил ОДКБ к спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, такой вариант не рассматривался. Значение ОДКБ большое, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность развитие. ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности», - заявил Песков.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии четкой позиции по Украине. По его словам, у организации нет позиции против «бандеровцев». Он отметил, что страны-члены ОДКБ молчат, так как боятся санкций Америки и Европы.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил, что миротворческие силы ОДКБ будут востребованы на территориях Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины. Депутат также подчеркнул, что Россия не согласится с тем, «что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть».

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