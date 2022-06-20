В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
12 минут назад

Минобороны: Российские военные нанесли удар по аэродрому в Одесской области

Парламентская газетаиещё 1

Россия нанесла удар по аэродрому Арциз в Одесской области высокоточной ракетой «Оникс»; в результате была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и 2 аппарата этого комплекса на земле. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Одесской области
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. В воздухе сбито 9 беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Перехвачено 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

На донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град», поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях, уничтожено 2 гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Авиация за сутки уничтожила 47 районов сосредоточения живой силы и техники. Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 148 таких районов.

Также в российском оборонном ведомстве рассказали о массовом неповиновении украинских военных. В частности, в 30-й механизированной бригаде ВСУ ряд служащих уклоняются от выполнения боевых задач, симулируя болезни.

Армия,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители