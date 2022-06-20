Российские военные нанесли удар по аэродрому в Одесской области

Россия нанесла удар по аэродрому Арциз в Одесской области высокоточной ракетой «Оникс»; в результате была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и 2 аппарата этого комплекса на земле. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. В воздухе сбито 9 беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Перехвачено 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

На донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град», поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях, уничтожено 2 гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Авиация за сутки уничтожила 47 районов сосредоточения живой силы и техники. Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 148 таких районов.