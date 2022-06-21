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1 час назад

Военные самолеты Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

ТАССиещё 11

По меньшей мере 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня во вторник. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Фото: © AP Photo/Ng Han Guan© AP Photo/Ng Han Guan

В операции приняли участие самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, самолет радиоэлектронной разведки Y-8, шесть стратегических бомбардировщиков H-6, топливозаправщик Y-20, пара самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, противолодочный самолет Y-8, восемь истребителей J-16, четыре Су-30 и пять J-11 НОАК.

Минобороны Тайваня в ответ подняло истребители, а силы ПВО осуществляли слежение за целями.

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Концепция опознавательной зоны ПВО, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда, не закреплена международным правом. Протяженность таких зон декларируется конкретными странами или регионами и необязательно ограничивается их пределами. Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке - ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая - Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. Самая масштабная такая операция в этом году прошла 23 января 2022 года, тогда в опознавательную зону ПВО вошли 39 самолетов.

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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