В Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной

Бригадный генерал и бывший глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что Североатлантический альянс должен сделать зону над Западной Украиной бесполетной. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его интервью с Onet.

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По его словам, Вооруженные силы России препятствуют поставкам западного вооружения на Украину в регионах, которые граничат с Польшей. Он подчеркнул, что несколько партий оружия были уничтожены. Для ликвидации западного вооружения российская армия использует ракеты большой дальности. Козей обратился к НАТО с просьбой защитить поставляемое на Украину вооружение и призвал сбивать российские ракеты на западе Украины.

«Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», — сказал генерал и подчеркнул, что действия Вооруженных сил России «недопустимы».

Он также заявил, что если Россия не прекратит ракетные удары, то Польша может развернуть над западом Украины средства противоракетной обороны.