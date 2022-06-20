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35 минут назад

В Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной

Елена Прошина

Бригадный генерал и бывший глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что Североатлантический альянс должен сделать зону над Западной Украиной бесполетной. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его интервью с Onet.

В Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Вооруженные силы России препятствуют поставкам западного вооружения на Украину в регионах, которые граничат с Польшей. Он подчеркнул, что несколько партий оружия были уничтожены. Для ликвидации западного вооружения российская армия использует ракеты большой дальности. Козей обратился к НАТО с просьбой защитить поставляемое на Украину вооружение и призвал сбивать российские ракеты на западе Украины.

«Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», — сказал генерал и подчеркнул, что действия Вооруженных сил России «недопустимы».

Он также заявил, что если Россия не прекратит ракетные удары, то Польша может развернуть над западом Украины средства противоракетной обороны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине для возвращения контроля над Донбассом необходимо современное вооружение и выразил готовность его предоставить.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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