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11 минут назад

МО РФ показало кадры уничтожения укреплений ВСУ из РСЗО "Ураган" с фугасными снарядами

ТАССиещё 1

Минобороны России обнародовало в понедельник кадры уничтожения расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" фортификационных сооружений и заглубленных бетонированных укреплений ВСУ в ходе специальной военной операции. Как отмечается в опубликованном комментарии Минобороны, для нанесения максимального урона работа ведется осколочно-фугасными боеприпасами.

Как отметили в ведомстве, замаскированные позиции противника в ходе разведки раскрыли расчеты беспилотников "Орлан-10", после чего передали информацию на командный пункт артиллерии.

"После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника. <...> В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка огня и фиксация уничтожения целей также проводится с помощью беспилотников, передававших в режиме реального времени результаты работы артиллерии на командный пункт.

"Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды - осколочно-фугасные, дальность минимальная - от 10 км. Конечно же, тяжело. Но все справляются", - сообщил начальник штаба реактивного дивизиона ВС РФ.

Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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