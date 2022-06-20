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33 минуты назад

Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4

ТАССиещё 3

Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4. Об этом в воскресенье вечером сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4
Фото: public domainpublic domain

"Эти машины являются первыми из 14 обещанных Австралией. Общий пакет военной помощи австралийского правительства превышает 285 млн австралийских долларов [$198 млн]. В его рамках Украине были предоставлены бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат", - указал Марлз в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что "последняя партия военной помощи, направленная Киеву, стала ответом на запрос министра обороны Украины [Алексея Резникова], просившего предоставить дополнительные военные транспортные средства".

Бронетранспортер M113AS4 - боевая бронированная машина, предназначенная для перевозки пехотинцев на поле боя. Ранее сообщалось о том, что Минобороны Австралии намерено заменить свой парк устаревших M113AS4, принятых на вооружение в середине 1960-х годов.

Армия,Алексей Резников,
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