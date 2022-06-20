Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4. Об этом в воскресенье вечером сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.
"Эти машины являются первыми из 14 обещанных Австралией. Общий пакет военной помощи австралийского правительства превышает 285 млн австралийских долларов [$198 млн]. В его рамках Украине были предоставлены бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат", - указал Марлз в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны страны.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что "последняя партия военной помощи, направленная Киеву, стала ответом на запрос министра обороны Украины [Алексея Резникова], просившего предоставить дополнительные военные транспортные средства".
Бронетранспортер M113AS4 - боевая бронированная машина, предназначенная для перевозки пехотинцев на поле боя. Ранее сообщалось о том, что Минобороны Австралии намерено заменить свой парк устаревших M113AS4, принятых на вооружение в середине 1960-х годов.