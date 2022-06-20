Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

"Эти машины являются первыми из 14 обещанных Австралией. Общий пакет военной помощи австралийского правительства превышает 285 млн австралийских долларов [$198 млн]. В его рамках Украине были предоставлены бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат", - указал Марлз в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны страны.