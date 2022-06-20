СМИ: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты «305»

Россия в ходе боевых действий на территории Украины применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». С их помощью можно уничтожить важные военные объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ракеты «305» поражают цели с высокой точностью и отклонением от линии прицеливания не более двух метров. Кроме того, у боеприпасов есть различные режимы наведения. Цель может быть захвачена оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска снаряд двигается автономно. Также можно использовать режим телеуправления, когда запуск ракеты производится по переданным координатам, и цель для поражения находится вне зоны видимости.

При этом при подлете к объекту поражения автоматически включается ГСН и передает изображение цели на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор после этого указывает точную цель для головки самонаведения.