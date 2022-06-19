Истребитель разбился в Египте

Истребитель ВВС Египта потерпел во вторник крушение во время тренировочного полета. Об этом, как передает новостной портал Al Youm As Sabi, сообщил в воскресенье пресс-секретарь ВС арабской республики полковник Гариб Абдель Хафез.

"В ходе реализации учебной программы ВВС в результате технической неисправности на одном из полигонов разбился истребитель. Управлявший им пилот выжил", - отметил он, не указав тип самолета.

Это уже не первое крушение военных самолетов в ходе выполнения тренировочных полетов. В январе 2020 года также рухнул истребитель ВВС страны, в результате чего пилотировавший его летчик погиб. В ноябре 2018 года в Египте упал истребитель МиГ-29М, пилот катапультировался.