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1 час назад

Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета

ТАСС

Истребитель ВВС Египта потерпел во вторник крушение во время тренировочного полета. Об этом, как передает новостной портал Al Youm As Sabi, сообщил в воскресенье пресс-секретарь ВС арабской республики полковник Гариб Абдель Хафез.

Истребитель разбился в Египте
Фото: WikipediaWikipedia

"В ходе реализации учебной программы ВВС в результате технической неисправности на одном из полигонов разбился истребитель. Управлявший им пилот выжил", - отметил он, не указав тип самолета.

Это уже не первое крушение военных самолетов в ходе выполнения тренировочных полетов. В январе 2020 года также рухнул истребитель ВВС страны, в результате чего пилотировавший его летчик погиб. В ноябре 2018 года в Египте упал истребитель МиГ-29М, пилот катапультировался.

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