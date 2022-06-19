Корабли Балтфлота на учениях сбили крылатые ракеты

"В морских маневрах по отражению атак средств воздушного нападения "неприятеля" были задействованы сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корветы "Стойкий" и "Сообразительный". Экипажем сторожевика были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", а корветы поражали воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630", - рассказали в пресс-службе.

Во время маневров было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

"В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасными для судоходства и полетов всех видов авиации", - уточнила пресс-служба.

Как сообщалось, в оперативных учениях с группировками сил флота было задействовано до 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения. К учениям привлечены примерно 10 тыс. военнослужащих, около 45 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц боевой и специальной техники.