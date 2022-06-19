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20 минут назад

В Британии призвали создать способную «победить Россию» армию

Вечерняя Москваиещё 3

Великобритании необходимо создать армию, способную «победить Россию». Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил новый глава британского Генштаба ВС Патрик Сандерс.

В Британии призвали создать способную «победить Россию» армию
Фото:  flickr.com/nato flickr.com/nato

— Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою, — сказал военный.

Его поколение должно подготовить армию, чтобы «снова воевать в Европе», подчеркнул он. При этом Сандерсу достанется самая маленькая за 300 лет армия Британии. Правительство страны ранее приняло решение сократить численность регулярных войск до 73 тысяч человек, передает РИА Новости.

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До этого сообщалось, что участники саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, объявят, что Россия — больше не партнер для альянса, а «угроза миру и стабильности».

В новой стратегической концепции НАТО будет упомянут и Китай, усиление которого также представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса. Россия является партнером НАТО согласно нынешней стратегии альянса, принятой в 2010 году.

Армия,Патрик Сандерс,НАТО,
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