В Британии призвали создать способную «победить Россию» армию

Великобритании необходимо создать армию, способную «победить Россию». Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил новый глава британского Генштаба ВС Патрик Сандерс.

Фото: flickr.com/nato flickr.com/nato

— Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою, — сказал военный.

Его поколение должно подготовить армию, чтобы «снова воевать в Европе», подчеркнул он. При этом Сандерсу достанется самая маленькая за 300 лет армия Британии. Правительство страны ранее приняло решение сократить численность регулярных войск до 73 тысяч человек, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что участники саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, объявят, что Россия — больше не партнер для альянса, а «угроза миру и стабильности».