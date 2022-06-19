Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российские военные поразили ракетами «Калибр» пункт управления ВСУ в Днепропетровской области. При этом были уничтожены свыше 50 украинских генералов и офицеров. Об этом пишет ТАСС.

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», - отметил он.

Игорь Конашенков подчеркнул, что в результате удара были ликвидированы офицеры Генштаба ВСУ, представители командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск, прочих соединений, задействованных на Запорожском и Николаевском направлениях.