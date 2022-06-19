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8 минут назад

МО РФ сообщило об уничтожении "Калибрами" свыше 50 генералов и офицеров ВСУ

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российские военные поразили ракетами «Калибр» пункт управления ВСУ в Днепропетровской области. При этом были уничтожены свыше 50 украинских генералов и офицеров. Об этом пишет ТАСС.

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», - отметил он.

Игорь Конашенков подчеркнул, что в результате удара были ликвидированы офицеры Генштаба ВСУ, представители командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск, прочих соединений, задействованных на Запорожском и Николаевском направлениях.

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В Минобороны уточнили также, что запущенные с моря «Калибры» уничтожили на территории завода в Николаеве большое количество техники, поставленной по «ленд-лизу». В частности, были поражены 10 гаубиц М777 и порядка 20 бронемашин, дополняет РИА «Новости».

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