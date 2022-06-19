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1 час назад

Минобороны сообщило об ударе Украины по своим же подразделениям

Lenta.ru

Пара украинских Су-25 ударила по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в 13.30.

Конашенков также рассказал, что отдельные подразделения ВСУ покидают район боевых действий «из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения». Представитель Минобороны добавил, что именно из-за этого происходят подобные инциденты. Кроме того, утверждается, что взвод 1-й роты1-го батальона 57-й мотопехотной бригады бросил тяжелое вооружение и оставил позиции в районе Лисичанска.

Ударом «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ

Помимо этого, российские военные сумели взять под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком. Ранее об этом же сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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