Пара украинских Су-25 ударила по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в 13.30.

Конашенков также рассказал, что отдельные подразделения ВСУ покидают район боевых действий «из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения». Представитель Минобороны добавил, что именно из-за этого происходят подобные инциденты. Кроме того, утверждается, что взвод 1-й роты1-го батальона 57-й мотопехотной бригады бросил тяжелое вооружение и оставил позиции в районе Лисичанска.