В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
3 часа назад

Новый ЗРК «Тор» получит больше ракет

Lenta.ru

Новая модификация зенитного ракетного комплекса «Тор» получит удвоенный боекомплект, при этом его корпус будет облегчен. Об этом рассказал помощник гендиректора завода-производителя «Купол» Вячеслав Карташов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Новый ЗРК «Тор» получит больше ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что завод уже приступил к разработке нового модуля. В нем «Купол» воплотит технические решения, отработанные в арктике, в том числе речь идет о программном обеспечении. Кроме того, ЗРК получит удвоенный боезапас, новый облегченный корпус. По словам представителя завода, на сегодняшний день это единственное средство ПВО, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске.

«Рождается новый “Тор”, который будет достоин своих отцов и братьев», — заключил Карташов.

Ранее Минобороны России показало ЗРК «Тор-М2», у которых есть важная функция — прикрытие более мощных ЗРК «Бук-М3». Расчеты часто меняют позиции, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут охоту за российскими зенитчиками.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители