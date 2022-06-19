Новый ЗРК «Тор» получит больше ракет

Новая модификация зенитного ракетного комплекса «Тор» получит удвоенный боекомплект, при этом его корпус будет облегчен. Об этом рассказал помощник гендиректора завода-производителя «Купол» Вячеслав Карташов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Он пояснил, что завод уже приступил к разработке нового модуля. В нем «Купол» воплотит технические решения, отработанные в арктике, в том числе речь идет о программном обеспечении. Кроме того, ЗРК получит удвоенный боезапас, новый облегченный корпус. По словам представителя завода, на сегодняшний день это единственное средство ПВО, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске.