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11 минут назад

В России оценили возможность применения ядерного оружия в случае провокации НАТО

Lenta.ruиещё 3

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием «Украина.ру» оценил возможность применения Россией ядерного оружия в том случае, если НАТО своими провокациями пересечет определенную «красную линию». По его мнению, власти страны могут решиться на ядерный удар при наличии потенциальной угрозы или попытке захвата Калининградской области странами НАТО.

В России оценили возможность применения ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт добавил, что немаловажным фактором является то, на сколько успешно РФ проведет специальную военную операцию на Украине. В том случае, если она окажется эффективной, у альянса убавится желание начинать военное противостояние с Москвой, заключил Евсеев.

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Угроза НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что участники предстоящего саммита в Мадриде, который должен пройти 28-30 июня, собираются объявить Россию угрозой безопасности. Также ожидается, что в новой стратегической концепции НАТО будет также упомянут Китай, действия которого якобы подрывают интересы, ценности и безопасность организации.

Лавров оценил возможность использования ядерного оружия на Украине

Также Столтенберг считает, что увеличение поставок Киеву современного вооружения позволит ему вернуть контроль над Донбассом. При этом он вновь подчеркнул, что военно-политический блок не станет посылать на Украину своих солдат.

В это же время в Киеве посетовали на недостаток получаемых от НАТО западных вооружений для того, чтобы ВСУ могли начать контрнаступление. По словам депутата Верховной Рады Федора Вениславского, Украина будет испытывать нехватку оружия даже после того, как в страну прибудут обещанные европейцами реактивные системы залпового огня и бронетехника. И даже когда поставка завершится, на передовой оружие окажется еще не скоро, отметил он.

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, в свою очередь, назвала условие, при котором страна решилась бы покинуть НАТО. По ее мнению, это могло бы произойти в том случае, если бы в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп смог переизбраться на новый срок.

Возможное пополнение альянса

Пока Финляндия и Швеция продолжают предпринимать попытки вступить в НАТО, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что власти страны по-прежнему ожидают от них выполнения выдвинутых ранее условий для принятия в альянс, напомнив, что Североатлантический альянс, в первую очередь, является «организацией безопасности».

Также стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите лидеров НАТО в Мадриде специальные документы, демонстрирующие финансовую и политическую поддержку Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

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