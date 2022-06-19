В Японии предложили создать атомные подводные лодки

Председатель Народно-демократической партии Японии Юитиро Тамаки, находящийся в оппозиции к правящему режиму, предложил создать и ввести в эксплуатацию атомные подводные лодки, сообщает Fuji TV.

"Необходимо тщательно рассмотреть [такой вариант]. С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий", - заявил Тамаки.

По его словам, данные меры позволят улучшить способность Морских сил самообороны Японии к сдерживанию вероятного противника - в Японии таковым считают, в первую очередь, Китай, а также Россию. Предложение Тамаки поддержали в также оппозиционной националистической партии "Общество возрождения Японии".

Тем не менее, лидер правящей Либерально-демократической партии, премьер-министр Фумио Кисида напомнил, что создание и приятие на вооружение атомных подлодок противоречит политике трех неядерных принципов - по ней, в Японии запрещено производить ядерное оружие, завозить его на территорию страны и применять.