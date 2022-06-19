Названо неоспоримое преимущество «Арматы»

Стало известно о преимуществе российского танка Т-14 «Армата» над немецким Panther KF51. Об этом изданию «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, власти Германии погорячились, когда заявили, что их новинка превосходит российский танк «во всех отношениях».
По словам эксперта, Panther в настоящее время существует только в виде концепта, когда как «Армата» уже произведена в более чем 100 экземпляров и проходит войсковую эксплуатацию.
Леонков напомнил, что в ФРГ уже ранее заявляли о танке Leopard — Revolution MBT, который должен был стать конкурентом Т-14.
«Но дальше концепта он не пошел», – отметил эксперт.
Также он заявил, что Panther на самом деле даже по документации не превосходит российскую боевую машину, поскольку «Армата» относится к четвертому поколению танков, а немецкая разработка по своим характеристикам тянет только на третье.
Концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory представил основной танк F51 Panther. В Берлине рассчитывают, что этот танк заменит Leopard 2.