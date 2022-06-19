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12 минут назад

Названо неоспоримое преимущество «Арматы»

Елена Прошина

Стало известно о преимуществе российского танка Т-14 «Армата» над немецким Panther KF51. Об этом изданию «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Названо неоспоримое преимущество «Арматы»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, власти Германии погорячились, когда заявили, что их новинка превосходит российский танк «во всех отношениях».

По словам эксперта, Panther в настоящее время существует только в виде концепта, когда как «Армата» уже произведена в более чем 100 экземпляров и проходит войсковую эксплуатацию.

Леонков напомнил, что в ФРГ уже ранее заявляли о танке Leopard — Revolution MBT, который должен был стать конкурентом Т-14.

«Но дальше концепта он не пошел», – отметил эксперт.

Также он заявил, что Panther на самом деле даже по документации не превосходит российскую боевую машину, поскольку «Армата» относится к четвертому поколению танков, а немецкая разработка по своим характеристикам тянет только на третье.

Концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory представил основной танк F51 Panther. В Берлине рассчитывают, что этот танк заменит Leopard 2.

Армия,Алексей Леонков,
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