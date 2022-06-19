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34 минуты назад

В ЛНР сообщили, что командование нацбатальона "Айдар" сдалось в плен под Северодонецком

ТАССиещё 1

Боевики националистического батальона "Айдар", включая командный состав, добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в Народной милиции ЛНР.

Командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино (поселок, примыкающий к городу Северодонецк - прим. ТАСС). Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона", - сказал источник.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино. По словам Кадырова, в боях за поселок украинская сторона за последнюю неделю потеряла до 700 человек убитыми и ранеными.

Армия,Рамзан Кадыров,
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