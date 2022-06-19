Командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком

Боевики националистического батальона "Айдар", включая командный состав, добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в Народной милиции ЛНР.

"Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино (поселок, примыкающий к городу Северодонецк - прим. ТАСС). Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона", - сказал источник.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино. По словам Кадырова, в боях за поселок украинская сторона за последнюю неделю потеряла до 700 человек убитыми и ранеными.