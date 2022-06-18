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30 минут назад

Наемник из США Васкес: иностранцы несут большие потери на Украине

Ura.Ru

В ходе спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины погибло множество иностранных наемников, поддерживающих Киев. Об этом заявил американский наемник Джеймс Васкес.

Наемник из США: иностранцы несут большие потери на Украине
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Еще один из моих людей серьезно ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться [на Украину] как можно скорее», — написал Джеймс Васкес в Twitter (заблокирована в РФ).

Ранее Васкес уже сообщал о гибели иностранных боевиков на Украине, передает Life. Сам он покинул зону боевых действий в мае, заявив об усталости. В ДНР приговорили к смертной казни пленных иностранных наемников Саадуна Брагима, Шона Пиннера и Эйдена Эйслина по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменяны, так как они не могут получить статус военнопленных.

Американские наемники попали в плен на Украине

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. В боевых действиях на стороне Украины акитвно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения иностранных таких наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».

Армия,В мире,Шон Пиннер,Владимир Путин,
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