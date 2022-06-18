Наемник из США: иностранцы несут большие потери на Украине

«Еще один из моих людей серьезно ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться [на Украину] как можно скорее», — написал Джеймс Васкес в Twitter (заблокирована в РФ).

Ранее Васкес уже сообщал о гибели иностранных боевиков на Украине, передает Life. Сам он покинул зону боевых действий в мае, заявив об усталости. В ДНР приговорили к смертной казни пленных иностранных наемников Саадуна Брагима, Шона Пиннера и Эйдена Эйслина по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменяны, так как они не могут получить статус военнопленных.