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11 минут назад

Минобороны сообщило о готовящейся провокации ВСУ в Николаеве

News.ru

Украинские спецслужбы готовят видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрела ВС РФ частных домов и оставшихся без крова местных жителей в Николаеве. Об этом сообщает Минобороны России.

Минобороны сообщило о готовящейся провокации ВСУ в Николаеве
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

В постановочных съёмках примут участие более 40 актёров, все участники получили вознаграждение по $25. Все отснятые материалы планируется в дальнейшем распространить в украинских и западных СМИ с обвинением ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны в очередной раз отмечает, что российские войска не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению.

Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в районе Николаева

Ранее в районах Кременчуга и Лисичанска в Донбассе российские военные уничтожили заводы по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие ВСУ. В районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Желанное были разрушены четыре взвода РСЗО «Град» и столько же взводов 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР.

Армия,Яков Кедми,Верховный суд,Минобороны России,
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