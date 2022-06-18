Минобороны сообщило о готовящейся провокации ВСУ в Николаеве

Украинские спецслужбы готовят видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрела ВС РФ частных домов и оставшихся без крова местных жителей в Николаеве. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В постановочных съёмках примут участие более 40 актёров, все участники получили вознаграждение по $25. Все отснятые материалы планируется в дальнейшем распространить в украинских и западных СМИ с обвинением ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны в очередной раз отмечает, что российские войска не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению.