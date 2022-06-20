В оборонный бюджет США включили 450 млн долларов для Украины

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год предполагает 450 млн долларов на поддержку Украины в сфере разведки и безопасности, следует из опубликованного профильным комитетом палаты представителей документа.
Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия «по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины», для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 млн долларов, передает РИА «Новости».
Эта сумма на 150 млн долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.