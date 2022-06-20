В оборонный бюджет США включили 450 млн долларов для Украины

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год предполагает 450 млн долларов на поддержку Украины в сфере разведки и безопасности, следует из опубликованного профильным комитетом палаты представителей документа.

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Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия «по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины», для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 млн долларов, передает РИА «Новости».

Эта сумма на 150 млн долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.